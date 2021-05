Lady Gaga war von ihrem Vergewaltiger schwanger

«Ich sagte Nein», so Lady Gaga weiter. Doch man drohte ihr damit, ihre gesamte Musik zu vernichten, und erzeugte so unglaublichen Druck auf sie. Unter Tränen erzählt sie, dass man einfach nicht aufgehört habe, sie immer wieder zu bedrängen. Irgendwann sei sie einfach nur «eingefroren», an die eigentliche Tat hätte sie bis heute überhaupt keine Erinnerungen mehr, nur an die Schmerzen unmittelbar danach. In der Folge litt sie unter massiven psychischen Problemen, die ihr auch körperlich zu schaffen machten.