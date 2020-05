Laith Al-Deen: «Ich werde hier doch noch zum Wanderer»

Natürlich ist auch an Laith Al-Deen die Corona-Krise nicht spurlos vorübergegangen. Den zweiten Teil seiner Tour musste er absagen. Den Release des Albums «Kein Tag Umsonst» hat er allerdings nicht verschoben. «Bei all den Absagen und Ausfällen in den letzten Wochen ist mein Bedürfnis nach einem zeitlichen Fixpunkt immer grösser geworden», erklärt er. «Ausserdem gibt es Fans, die nach der Ankündigung auf die Scheibe warten. Es ist einfach an der Zeit.»