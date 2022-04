Auf den grössten Konzertbühnen der Welt gehört er zu den gefeierten Klassik-Stars. Mit seinem virtuosen Klavierspiel hat er 2008 die Olympischen Spiele in Peking eröffnet. Doch das Podium, das ihm Jungfraubahnen-Chef Urs Kessler bietet, bricht alle Rekorde: 3454 Meter über Meer, ein grandioser Blick auf den Aletschgletscher und die 4000er-Gipfel der Schweizer Alpen – und Minustemperaturen! Ein Härtetest für die zarten Finger von Lang Lang, 39. Doch der warme Empfang auf dem Top of Europe entfacht beim chinesischen Superstar das Feuer von innen, und so spielt er den «Liebestraum» von Franz Liszt, das chinesische Volkslied «Jasmine Flower» sowie eine «Goldberg-Variation» von Johann Sebastian Bach in vollendeter Perfektion, während sein Blick übers Panorama wandert. «Hier oben, beim Ausblick auf die herrlichen Berge, so nah dem Himmel und der Natur, wird man demütig», sagt Lang Lang danach. «Man realisiert, wie klein der Mensch und wie wichtig es ist, all dem für nachfolgende Generationen grösste Sorge zu tragen.»