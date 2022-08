«Hätte ich gewusst, wie toll es ist, wäre ich schon früher 65 geworden»

«Stimmt nicht!», protestiert er im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). «Ich muss Text lernen. Ich habe einen Abend gemacht an der Oper Zürich zur Premiere des ‹Rheingold›. Im Herbst spiele ich Operette in Wien. Und ans Theater nach Stuttgart kehre ich auch zurück. Sie sehen, ich habe mehr als genug zu tun. Ich befinde mich eben nur nicht mehr in diesem Hamsterrad.» Auf die Rente will Schmidt aber dennoch nicht verzichten. Wie unlängst zu lesen war, steht ihm eine Rente von von 272 Euro (rund 263 Franken) im Monat zu – ein Betrag, den er nach eigenen Angaben auch «knallhart» abkassieren möchte.