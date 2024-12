Laura Müllers und Michael Wendlers zweites Baby ist da

Laura Müller (24) und Michael Wendler (52) erleben in diesem Jahr ein herziges Weihnachtswunder: Ihr zweiter Sohn hat das Licht der Welt erblickt. «Wir sind so überglücklich und überwältigt!», schreibt die Influencerin auf Instagram. Mit den freudigen Baby-News verkündet das frischgebackene Zweifach-Mami auch den Namen: «Unser zweiter Sohn Ocean Amor ist gesund und munter auf die Welt gekommen. Wir sind so unendlich dankbar und stolz. Wir lieben dich unendlich!», schreibt Müller zu einem Foto, das sie und den Wendler zeigt. Für ein Bild des Nachwuchses müssen sich Fans allerdings noch gedulden.