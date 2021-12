In ihrer Single «Easy On Me» spricht sie darüber, dass sie noch zu jung war, eine ernsthafte Beziehung zu führen – obwohl sie mit ihrem Ex-Mann einen gemeinsamen neunjährigen Sohn namens Angelo hat. Was dieses Thema und die Erziehung ihres Sohnes angeht, äussert sich die Britin wie folgt: «Wir sind nicht bitter oder argumentativ, das funktioniert auch nicht, wenn ein Kind im Spiel ist. Ich bin jetzt in meinen 30ern und nur zu fluchen bringt mich nirgendwo hin. Viele Leute haben geglaubt, dass ich nach der Scheidung bitter geworden sei, aber das ist nicht der Fall.»