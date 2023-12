Matthias Schweighöfer: «Lasst euch überraschen»

In Anlehnung an seinen Film spricht er auch über Berichte, ihn und Freundin Ruby O. Fee (27) (schauspielert ebenfalls) betreffend: «Über manche schräge Schlagzeile können wir lachen. Aber das meiste lesen wir gar nicht erst. Der Job spielt ohnehin keine grosse Rolle in unserer Beziehung.» Schweighöfer über die Hochzeitspläne des Paares: «Lasst Euch überraschen; es bleibt spannend.»