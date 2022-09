Leben Sie schon getrennt?

Wenn man Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) am roten Teppich oder im Football-Stadion nach fast 13 Jahren Beziehung knutschen sah, konnte einem der pure Neid überkommen: Attraktiv, erfolgreich, wohlhabend, dazu zwei süsse Kinder. Doch auch bei diesem Traumpaar ist nicht alles Gold, was auf Insta und Co. so schön glänzt. Hinter den Kulissen soll es nämlich ganz schön brodeln. Seit Wochen beherrschen Gerüchte um eine Krise die Klatschpresse. Nun berichten Quellen gar, die Ehe stehe vor dem Aus.