Leidet Selena Gomez an Torschlusspanik?

Zudem habe sie gehört, dass «Saturday Night Live» ein «grossartiger Ort» sei, «um die grosse Liebe zu finden». Von Dating-Apps halte Gomez demnach nicht viel. «Ich möchte nur an das Universum weitergeben, dass ich an die Liebe glaube. Ich würde gerne sagen, dass ich nach meinem Seelenverwandten suche - aber an diesem Punkt würde ich jeden nehmen», witzelte Gomez weiter.