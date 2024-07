Letzten Samstagabend hätte Lena Meyer-Landrut (33) am Tollwood-Festival in München dem Publikum einheizen sollen. Doch statt auf die Bühne ging es für die deutsche Sängerin ins Spital. Am Sonntag wandte sich Meyer-Landrut schliesslich über Instagram an ihre Follower: «Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden», erklärt sie.