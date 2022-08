Heidi Klum (49) macht es derzeit zu schaffen, dass ihre älteste Tochter Leni Klum (18) flügge geworden ist. Das Nachwuchsmodel ist kürzlich von Los Angeles nach New York gezogen, um dort zu studieren. «Es ist verrückt, heute hatte sie ihren ersten Tag im College», erzählte Heidi Klum in der «Late Late Show» von James Corden (44). Dass Mutter und Tochter nun in verschiedenen Städten lebten, sei «traurig». «Zuerst haben sie ein Auto und fahren, und das ist hart. Dann ziehen sie durchs Land, und das ist noch schwieriger», fügte Klum an.