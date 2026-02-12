Leni Klum moderiert «GNTM»

«Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung», erklärt Heidi Klum gegenüber «Bild». Bei ihr sei «gar nichts mehr» gegangen. Den Dreh abzusagen, sei jedoch ebenfalls nicht infrage gekommen. «Die Einzige, die mich vertreten konnte, war meine Tochter Leni.» Diese durfte deshalb auch den berühmt-berüchtigten Satz «Ich habe heute kein Foto für Dich» sagen. «Ich finde, Leni hat das richtig gut gemacht», zeigt sich Klum beeindruckt. «Sie wird auch als Gastjurorin in der Staffel dabei sein. Ich liebe ihre charmante deutsche Aussprache.»