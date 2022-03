Leni Klum über Lieblingsschuhe und Zukunftspläne

Dafür gibt sie auch gerne ihre Freizeit her: «Die Wochenenden sind für die Arbeit da und die Wochentage für die Schule», so Leni Klum. Wie Arbeit fühle sich ihr Job aber nicht an: «Ich kann den ganzen Tag das machen, was ich am liebsten tue», erklärt Leni ihre Leidenschaft. «Für mich fühlt es sich an wie ein Spasstag, wie Disneyland am Wochenende.»