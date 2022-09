Seit einem Jahr als Model unterwegs - Mama Heidi zieht Bilanz

Leni Klum eröffnete am Dienstagabend die About You Fashion Week in Mailand, was ihre Mutter, Heidi Klum (49), ebenfalls sehr stolz machte. Auf Instagram postete sie mehrere Clips, die ihre Tochter beim Catwalk, bei der Garderobe oder im Gespräch mit anderen Veranstaltungsteilnehmern zeigen.