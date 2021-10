Seltener gemeinsamer Auftritt: Zur Premiere des neuen Netflix-Streifens «The Harder They Fall» erschien Jungmodel Leni Klum, 17, Arm in Arm mit dem britischen Sänger Seal, 58. Die beiden liefen am Mittwoch in Los Angeles, Kalifornien, zusammen über den roten Teppich. Ihr Adoptivvater Seal, der die Musik zum Film beigesteuert hatte, war allerdings nicht der einzige wichtige Mann für die Tochter von Heidi Klum, 48, bei dieser Veranstaltung. Ihr Freund Aris, 18, war ebenfalls dabei.