Heidi Klum widmet Leni rührenden Post

«Scheint, als wäre es erst gestern gewesen, dass dieses Foto aufgenommen wurde, als ich im vierten Monat schwanger war, mit dir sicher und gesund in meinem Bauch», schreibt Klum zu einem Foto von sich, auf dem sie als Victoria's-Secret-Engel in silberner Unterwäsche gekleidet auf dem Laufsteg posiert. Auch wenn sie sich wünsche, ihrer Tochter wieder genauso nah zu sein, sei es «jetzt an der Zeit, dass du deine Flügel ausbreitest und fliegst», so Klum weiter: «Flieg, sei sicher und strahle hell, meine Leni.»