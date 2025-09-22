Masskrüge, Lederhosen und Trachtenhüte: Endlich heisst es wieder «O’zapft is!» Am Oktoberfest geht es längst nicht mehr nur ums Trinken und Essen. Gute Kleidung ist genauso wichtig. Das zeigt einmal mehr die 21-jährige Tochter von Supermodel Heidi Klum (52), Leni Klum. Bei einem Event von Tiffany & Co. am 21. September in München beeindruckte das Model in einem schwarzen Dirndl. Zuerst wurde zum traditionellen «Breakfast at Tiffanys» in das Münchner Geschäft eingeladen, später ging es ins Käfer-Festzelt. Das Model komplettierte ihren Look mit weissen Söckchen und schwarzen Pumps. Blick hat den Zürcher Modefachmann Jeroen van Rooijen (55) zum Look befragt – der hat ein vernichtendes Urteil.