Ihr erstes Angebot habe sie erhalten, als sie gerade einmal zwölf oder dreizehn Jahre alt war. Sie habe ihre Mutter damals angefleht, den Job machen zu dürfen, «aber keine Chance». Nun will sie durchstarten, betonte aber gleichzeitig: «Ich will mein eigenes Ding machen, wir sind sowieso so unterschiedlich, dass das gar nicht anders geht.» Und so machte die 17-Jährige in den vergangenen Monaten ihre eigenen Schritte auf dem Weg zu einem erfolgreichen Model.