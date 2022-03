Dana Schweiger (54) startete ihre Karriere als Model für Marken wie Calvin Klein und H&M. Schliesslich hatte die US-Amerikanerin einige Auftritte als Schauspielerin in Fernsehserien. Gerade die Liebe zum Schauspiel schien sie an ihre Tochter, Emma Schweiger (19), vererbt zu haben, wobei aber auch Papa Til Schweiger (58) einen mächtigen Beitrag geleistet haben muss. Emma spielte nämlich bereits mit drei Jahren in ihrem ersten Film «Barfuss» mit und hatte von da an laufend Rollen in Spielfilmen.