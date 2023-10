Mit Leos Millionen das Wachstum ankurbeln

Das Geld will das vor knapp drei Jahren von drei Westschweizern gegründete Label in die Weiterentwicklung ihrer Uhren und in künftiges Wachstum stecken, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Bis jetzt ist der Bekanntheitsgrad der Uhren noch überschaubar, was sich auch dank DiCaprios Millionen ändern soll. «Bislang haben wir über 1000 Uhren unserer Marke verkauft und im Januar werden 500 neue Uhren auf den Markt gebracht», erklärt Mitgründer und Geschäftsführer Nicola Freudiger. Der Preis einer mechanischen Uhr des Brands bewegt sich zwischen 3500 und 5000 Franken.