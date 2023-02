War Gigi Hadid zu alt?

Lange hielt das Glück von Gigi und Leo nicht, ob die Liebe Alter zerbrochen ist, können wir nicht beurteilen. Doch nun wird dem Schauspieler bereits eine neue Liaison angedichtet. So soll er ein Techtelmechtel mit dem französisch-israelischen Model Eden Polani angefangen haben. Beweis dafür sei ein gemeinsames Foto der beiden an der Aftershow-Party von Sängerin Ebony Riley in New York. Wegen den Gerüchten sind die Medien weltweit ganz aus dem Häuschen. Der Grund: Eden Polani ist gerade einmal 19 Jahre alt.