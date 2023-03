Kommt es bei «Let's Dance» zum Beziehungsdrama?

Versucht Hasan, Ekaterina zu kontrollieren?

Hasan Kivran hofft natürlich, dass die Leidenschaft nur fake ist, denn ihm würde es logischerweise nicht so gut gefallen, wenn sich da mehr zwischen seiner Ekaterina und dem 28-Jährigen entwickeln würde oder sogar ein Kuss im Dunkeln stattgefunden hätte. Nach der Sendung soll es per Telefon zu einem heftigen Streit zwischen dem Paar gekommen sein, in dem Kivran von Ekaterina gefordert haben soll, Köln sofort zu verlassen und zu ihm nach München zu kommen. Ausserdem soll der 56-Jährige gemäss «Bild» laut geschimpft und geflucht haben. Berichten zufolge fehlte Ekaterina nach der Sendung bei der After-Show-Party, zu der sich Promis und Tanzprofis gerne treffen, und kam dem Wunsch von Hasan angeblich nach und reiste nach München. Dabei wirkte die 35-Jährige vor wenigen Monaten noch so glücklich, als sie im vergangenen Oktober verkündete, in einer festen Beziehung zu sein.