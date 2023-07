Viel Training – körperlich und mental

Wie Schauspieler Joey Batey (34), der den Charakter Jaskier (oder dt: Rittersporn) gegenüber «Games Radar» angab, steht er mit Cavills Nachfolge in Kontakt – und weiss daher ganz genau, wie hart Liam Hemsworth bereits trainiert. So baut der kleine Bruder von «Thor»-Darsteller Chris Hemsworth (39) nicht nur im Fitnessstudio physische Muskeln auf, sondern «verschlingt die Bücher» regelrecht. So sagt Batey über die literarischen Vorbereitungen: «Wir schreiben uns E-Mails und tauschen unsere Lieblingszitate aus den Büchern aus und so.» Batey ist aber der Meinung, dass keiner der Darsteller der Serie in der Position sei, Hemsworht Ratschläge zu geben, wie dieser am besten an die Rolle des Geralt of Rivia herangehen soll, um diese zu spielen.