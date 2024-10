Wenige Tage vor seinem Tod hat Liam Paynes Ex-Freundin Maya Henry (23) in einem Podcast über ihre Beziehung zum einstigen One-Direction-Star gesprochen, sowie über die Zeit nach dem Aus. So habe er sie immer wieder kontaktiert und geschrieben, wie schlecht es ihm ginge, erwähnte in diesem Zusammenhang auch immer wieder seinen eigenen Tod und sagte «ich werde sterben».