«Es gab keine Möglichkeit zur Wiederbelebung»

Wie argentinische und britische Medien berichten, hatte die Polizei am Mittwoch um 17.04 Uhr Ortszeit in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires einen Notruf erhalten. In der Lobby eines Hotels verhalte sich ein Mann aggressiv. Der Besagte soll unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden und sich in der Lobby aufbrausend verhalten haben. Offenbar hatte er seinen Laptop zerschmettert und musste in sein Zimmer zurückgetragen werden.