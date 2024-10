Ein enger Freund enthüllte dem Blatt in diesem Zusammenhang: «Liam war seit Wochen clean. Er war mehrmals in Reha. Er liess sich in Grossbritannien und Kalifornien behandeln lassen.» Der Sänger hatte offenbar gerade einen neuen Psychiater in Florida gefunden und hoffte, mit seiner Freundin Kate Cassidy (37) ein neues Leben beginnen zu können.