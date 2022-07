Regan soll ihre meiste Zeit in London verbringen, während Beckham seine Fussballkarriere in den USA verfolgt. Der 19-Jährige steht für Inter Miami CF II aus Florida auf dem Platz. Den Verein, der 2020 seinen Spielbetrieb in den USA aufgenommen hat, hatte sein Vater David Beckham (47) mitgegründet. «So ein stolzer Moment, als mein Junge sein erstes Tor für Inter Miami erzielt. Toller Freistoss, Kumpel, weitere Tore folgen», schrieb der ehemalige Fussballprofi am vergangenen Montag zu einem Instagram-Clip, der das Tor seines Sohnes zeigt.