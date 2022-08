Vitali Klitschko (51) und seine Frau Natalia (48) lassen sich scheiden. Das bestätige der ehemalige Schwergewichtsweltmeister und heutige Bürgermeister von Kiew der «Bild»-Zeitung. «Wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen.» Weiter heisst es in dem Statement: «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten.» Vitali Klitschko lebt in Kiew, Natalia in Hamburg.