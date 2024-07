«Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann», schrieb der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher (49) am Sonntagabend (14. Juli 2024) auf seinem Instagram-Profil. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man den Bruder von Michael Schumacher (55) eng umschlungen mit einem Mann, gemeinsam fahren sie auf einer Yacht in den Sonnenuntergang.