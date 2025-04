Liebt Naomi Campbell einen DJ aus dem Schwarzwald?

Supermodel Naomi Campbell (54) reist mit DJ Rampa (42) um die Welt. Im April sind das britische Supermodel und der süddeutsche DJ vom Kollektiv Keinemusik, der bürgerlich Gregor Sütterlin heisst, gemeinsam im nigerianischen Lagos. «Rampa in Lagos war eine magische Nacht», schreibt Naomi Campbell zu einem Video auf Instagram, das DJ Rampa vor, beim, und nach seinem Konzert in Lagos zeigt – immer an seiner Seite: Naomi Campbell.