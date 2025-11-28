Liefert Liefers hier den ultimativen Anti-Streit-Tipp?

Nach drei Monaten hatte er die Nase voll von ihrem ständigen davonlaufen. «Ich habe mehr Respekt vor mir selbst – ich liebe dich, aber ich werde das nicht mein ganzes Leben lang tun», habe er ihr demnach gesagt. Sein Vorschlag: «Wie wäre es, wenn du beim nächsten Streit den Raum verlassen darfst, aber nicht das Haus?». Daran hielt sich Bell in der Folge, bis es von Shepard schliesslich hiess, dass sie bei einem Streit auch den Raum nicht mehr verlassen dürfe. «Ich wurde richtiggehend trainiert», so Bell. Mittlerweile würden die beiden «sehr schön streiten».