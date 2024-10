US-Touristin trifft auf lokalen Charmeur

In dem Stück «Barcelona», bei dem Lynette Linton (34) Regie führt, wird die amerikanische Touristin Irene, gespielt von Collins, auf ihrem Trip nach Barcelona begleitet. Dort lernt sie den Spanier Manuel kennen und begleitet ihn am Abend in seine Wohnung. Die beiden werden intim und kurz darauf möchte Manuel die Amerikanerin eigentlich wieder loswerden, doch sie bleibt und es entwickelt sich eine Story, in der die beiden Charaktere einander besser kennenlernen. Fun Fact: 2016 wurde das Stück im Geffen Playhouse in Los Angeles aufgeführt, mit dem Schweizer Schauspieler Carlos Leal (55) in der Rolle des Manuel.