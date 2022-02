Lindsay Lohan blüht mit Neustart wieder auf

Schauspiel-Comeback und neue Projekte in Sicht

Vergangenen November feierte Lindsay mit der weiblichen Hauptrolle in der Weihnachtskomödie «Falling for Christmas», welche laut «Kurier» Ende 2022 auf Netflix erscheinen wird, ihr Schauspiel-Comeback. Für viele war die 35-Jährige vor der Kamera kaum wieder zu erkennen. Daneben kommt Lohan nun auch in einem Werbespot vor, der am diesjährigen Sport-Spektakel «Super Bowl» vom 14. Februar ausgestrahlt werden soll.