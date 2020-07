Lindsey Vonn hat Schuldgefühle wegen schwarzem Freund

Seit März 2018 gehen die US-Amerikanerin und der Kanadier zusammen durch dick und dünn. Dass es in ihrer Beziehung nicht nur rosige Zeiten gab, offenbarten die beiden nun im Video-Format «Uncomfortable conversations with a black man». In der Episode «Interracial», was so viel wie «gemischtrassig» heisst, sprachen sie neben einem weiteren Paar mit unterschiedlicher Hautfarbe über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema.