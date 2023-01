Lionel Messi lässt es sich in Crans-Montana gut gehen

Messi ist beim Fussballclub Paris Saint-Germain unter Vertrag, wohnt mit seiner Familie in der französischen Hauptstadt. Da war der Weg ins Wallis ja nicht so weit und Messi kann ein paar Tage frische Bergluft schnuppern, bevor es wieder aufs Grün geht. Am Sonntag steht nämlich bereits das nächste Spiel für den Fussballer und sein Team an. Da kann er jetzt noch ein wenig Kraft tanken, bevor er wieder Vollgas geben muss, um seiner Mannschaft hoffentlich zu einem Sieg zu verhelfen.