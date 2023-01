Riley Keough postet letztes Bild mit ihrer Mutter Lisa Marie Presley

Austin Butler widmet Lisa Marie Presley seine Oscar-Nominierung

Schauspieler Austin Butler (31) hat am Dienstag, 24. Januar, ebenfalls an Lisa Marie Presley erinnert. Der 31-Jährige, der im Biopic «Elvis» den «King of Rock'n'Roll» spielt, wurde für einen Oscar als «Bester Hauptdarsteller» nominiert. In der Sendung «Today with Hoda & Jenna» sagte er nach der Bekanntgabe: «Es ist ein bittersüsser Moment, weil ich daran denke, wie sehr ich mir wünschte, sie wäre jetzt hier, um mit mir zu feiern. Das Gleiche fühle ich bei Elvis. Ich wünschte, sie könnten diese Momente sehen. Es ist einfach seltsam, in einer Zeit so tiefer Trauer zu feiern. Aber ich sehe es als eine Möglichkeit, sie zu ehren. Dies ist für sie.» Erst kurz vor ihrem Tod hatte Lisa Marie Presley noch die Golden Globe Awards besucht. Zusammen mit ihrer Mutter Priscilla konnte sie dort Butler beglückwünschen, der als bester Hauptdarsteller in einem Drama ausgezeichnet wurde.