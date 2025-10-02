Liz Hurley verrät das Geheimnis ihrer ewigen Jugend

Keine klassischen Workouts

Liz Hurley macht keine klassischen Workouts im Fitnessstudio, sondern setzt auf «Neat» (Non-exercise activity thermogenesis), wie sie vor einem Jahr auf Instagram teilte. Das bedeutet: keine Klimmzüge oder Sit-ups, sondern ganz normale Bewegungen, die sie bewusst in ihren Tag einbaut. Sie nimmt die Treppe statt des Aufzuges oder legt kurze Strecken zu Fuss statt mit dem Auto zurück. Für die Schauspielerin ist dies die beste Strategie, um aktiv zu bleiben – ergänzt durch viel Gartenarbeit.