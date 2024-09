Wichtiger Appell an die Fans

«Diese Biopsie und anschliessend Klarheit zu bekommen, tut vielleicht ein bisschen weh, aber danach weiss man immerhin, was Sache ist», betont Weippert. Sie appelliert eindringlich an ihre Fans: «Lasst uns achtgeben auf unseren Körper, weil wir haben nur den einen. Bitte, bitte geht alle zur Vorsorge. Mindestens einmal im Jahr. Wir wissen nie, was so alles in uns schlummert.»