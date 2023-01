In seiner Heimat Frankreich, aber auch in Mitteleuropa, ist er unvergessen, obwohl er schon vor 40 Jahren – am 27. Januar 1983 – gestorben ist. Bis heute erzielen die Wiederholungen seiner alten Filme erstklassige Einschaltquoten. An seinem Todestag werden wieder Fans sein Grab mit Blumen schmücken.