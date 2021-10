Trotz der lebenslangen Kontrolle hat Lourdes von ihrer Mutter aber auch positive Ratschläge mit auf den Weg bekommen. Über den Ruhm habe sie ihr erst kürzlich gesagt: «Vergiss nicht, der Scheiss ist nicht echt. Es geht nicht um das Geld oder dein Gesicht oder wie heiss du aussiehst. Es geht darum, was du in die Welt bringst und was du hinterlässt.»