Loyales Frauen-Trio steht Boris Becker zur Seite

Zusammenhalt unter den Frauen

In einem Interview in der Sendung von «Piers Morgan Uncensored» des britischen TV-Moderators Piers Morgan (57) hatte sich Noch-Ehefrau Lilly Becker zu dem in ihren Augen harten Gerichts-Urteil geäussert. Sie versicherte, dass sich sowohl seine Ex-Partnerinnen, also sie selbst und Barbara Becker, als auch Boris Beckers jetzige Partnerin Lilian gegenseitig unterstützen würden. Für Boris sicher ein kleiner Trost, gilt er doch als absoluter Familienmensch. Seine Patchwork-Familie hält ihn zusammen – in guten wie in schlechten Zeiten.