Diese Stars haben mit ihrer Familie gebrochen

Wie heisst es so schön? Familie kann man sich nicht aussuchen. Die einen haben mehr Glück mit dem Umfeld, in das sie hineingeboren werden, die anderen weniger. Manchmal schafft man es, die Differenzen mit gewissen Familienmitgliedern zu überwinden, zum Beispiel mit Hilfe eines klärenden Gesprächs oder auch therapeutischer Unterstützung. In gewissen Fällen sind die Probleme aber so gross, dass es nichts mehr bringt, sich auszusprechen, weil eine Seite die eigenen Fehler vielleicht nicht einsehen will oder die andere Seite für die eigene psychische Gesundheit schlichtweg sagt: Nein, meine Energie ist mir zu kostbar, um mich weiterhin mit solch negativen Menschen zu umgeben, Familie hin oder her.