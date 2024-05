Vergangenen Sonntag (5. Mai 2024) startete Andrea «Kiwi» Kiewel (58) in eine neue «Fernsehgarten»-Saison und begrüsste tausende Gäste live auf dem Mainzer Lerchenberg. Zu Gast waren die Top-Stars aus dem deutschen Schmusemusik-Segment: Howard Carpendale (78), Kerstin Ott (42) und Tony Christie (81) gaben sich die Ehre und sorgten im Publikum für Schunkelstimmung. Für Kiewel ist es das 24. Jahr im Dienste des Schlagers und des TV-Senders ZDF. Jahr für Jahr moderiert sie 20 «Fernsehgarten»-Shows à jeweils zwei Stunden und kommt damit auf eine Nettoarbeitszeit von gut 40 Stunden pro Jahr. Was sie dafür in Rechnung stellt, verrät Andrea Kiewel natürlich nicht. Doch die deutsche Zeitung «Welt am Sonntag» hatte Einblicke in die Lohnbücher des ZDF und enthüllt nun ihr Gehalt. Und auch das von anderen Topverdienern des Senders.