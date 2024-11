Finnlands Ex-Premierministerin Sanna Marin in Zürich

Sanna Marin ist in den letzten Monaten viel unterwegs: am Mittelmeer, in den USA, in Berlin, London, Paris. Sie tanzt auf Festivals, badet im Meer, besucht Demonstrationen. Sie lebt das gewöhnliche Leben einer Frau in ihren 30ern, obwohl bei Sanna Marin vieles aussergewöhnlich gewesen ist.