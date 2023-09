Wer ein Kind hat, kennt das: Die Frage nach dem Zweiten lässt nicht lange auf sich warten. So auch in einer Fragerunde auf Instagram, die die Influencerin während einer Zugfahrt absolvierte. Ein Follower von Aurora Ramazzotti fragte sie ohne Umschweife: «Hättest du gern noch mehr Kinder?» Ihre Antwort: «Frag mich das, wenn mein Schlafentzug nachgelassen hat.» Sehr nachvollziehbar, denn viele Mütter können sich eine erneute Schwangerschaft vor dem ersten Geburtstag ihres Babys kaum vorstellen. Allerdings wäre sie auch nicht die erste, die direkt nach einer Geburt wieder schwanger wird. Geplant oder auch nicht. Oder ist da gar schon was im Busch? Die Italienerin sass im Zug nämlich in einem Abteil, das für Schwangere und Personen mit einer Gehbehinderung reserviert ist.