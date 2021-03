Maddox hat gegen seinen Vater Brad Pitt ausgesagt

Demnach benutze der Student auch nicht Pitt als Nachnamen auf rechtlich irrelevanten Dokumenten, sondern nur den seiner Mutter Angelina Jolie, 45. «Maddox will seinen Nachnamen legal in Jolie ändern, was Angelina nicht unterstützt», heißt es in der Meldung weiter. Am Freitag, 12. März, hatte Jolie neue Gerichtsdokumente eingereicht, die Pitt der häuslichen Gewalt beschuldigen. Die Papiere besagen, dass die Schauspielerin und ihre Kinder bereit seien, «Beweise» für die Behauptungen gegen Pitt vorzulegen.