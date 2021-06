Die Queen of Pop Madonna, 62, hat ihren Vater Silvio Anthony Ciccone zu seinem 90. Geburtstag auf Instagram gewürdigt: «Mein Vater ist ein Überlebenskünstler, der als italienischer Einwanderer in den USA aufgewachsen ist und viele Traumata durchlebt hat, aber immer hart für alles gearbeitet hat, was er hatte. Er hat mir beigebracht, wie wichtig harte Arbeit ist und wie wichtig es ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen», schreibt die Musikerin in ihrem Posting. Es sei sehr besonders gewesen, «deinen 90. Geburtstag mit dir und meinen Kindern auf deinem Weinberg zu verbringen», fügte sie an. Dazu veröffentlichte sie ein kurzes Video, das einen Einblick in die harmonische Familienfeier gewährt.