Madonna ruht sich nach schwerer Infektion auf ärztliche Anweisung aus

Madonna (64) fokussiert sich nach einer ernsthaften bakteriellen Infektion aktuell auf ihre Genesung. Nachdem sie mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste, befindet sich Madonna nun wieder in ihrem Zuhause in New York City. Insider berichteten dem US-Magazin «People», dass sich die Queen of Pop besser fühle, den Anweisungen der Ärzte folge und sich ausruhe.