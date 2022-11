Ihr erstes Top-10-Album in den «Billboard 200»-Charts war ihr selbstbetiteltes Debüt aus dem Jahr 1984. Fünf weitere ihrer Alben schafften es in den 80ern in die Top 10, sieben in den 90ern, sechs in den 2000ern und vier in den 2010er Jahren - zuletzt erreichte «Madame X» aus dem Jahr 2019 Platz eins der US-Albumcharts.