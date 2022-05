Madonna wünscht sich ein Treffen mit dem Papst

Antwort vom Papst steht noch aus

Zu ihrem Auftritt in Rom 2006 soll Kardinal Ersilio Tonino mit der Zustimmung des damaligen Papstes damals laut «Mirror» gesagt haben, dass Madonna mit dem Tweet die Dinge «zu weit» getrieben habe, er bezeichnete ihr Verhalten als «blasphemisch». «Sich während des Konzerts in der Stadt der Päpste und Märtyrer zu bekreuzigen, ist ein Akt offener Feindseligkeit. Es ist schlichtweg ein Skandal und ein Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen», so der Kardinal. «Ich möchte ihr nur sagen, dass sie wirklich am Tiefpunkt angelangt sein muss, wenn sie glaubt, dass sie das Leiden und den Tod Christi am Kreuz nachspielen muss, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen.»